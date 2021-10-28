Взрыв на АЗС под Харьковом произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку – WOG

Взрыв и дальнейший пожар на АЗС вблизи пос. Рай-Еленовка Харьковской области в четверг утром произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции, сообщает пресс-служба компании WOG, владеющей АЗС.

"Водитель грузовика, гражданин Турции, не справившись с управлением, совершил наезд на газораспределительную колонку. В результате произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 куб. м), в результате чего произошло возгорание газа", - указывается в сообщении компании.

В компании отмечают, что в ближайшее время на объекте будут проведены ремонтно-восстановительные работы. АЗС возобновит деятельность в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, по состоянию на вечер четверга на АЗС наблюдается незначительное факельное горение остатков газового конденсата из подземной емкости. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют. На месте продолжают дежурство спасатели ГСЧС и спецтехника.

Как сообщалось, 28 октября в 4:31 на автодороге "Киев – Харьков - Довжанский", вблизи пос. Рай-Еленовка на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовика. В 5:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м. Жертв и пострадавших нет.