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17:34 28.10.2021

Заполняемость городского транспорта во Львове ограничат до 50% с 30 октября – мэр

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Заполняемость городского транспорта во Львове ограничат до 50% с 30 октября – мэр

Во Львове ограничат заполняемость городского транспорта, а также бесплатный проезд льготных категорий пассажиров, начиная с 30 октября, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла ряд решений в связи с переводом Львовской области в "красную зону" эпидопасности. "Все льготники, кроме участников боевых действий, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 11:00 до 16:00, а общественный транспорт может перевозить не более 50% пассажиров от общей вместимости", - сказал Садовый на брифинге в четверг.

Он добавил, что, согласно решению, все водители и контролеры должны быть полностью вакцинированы.

"Все массовые мероприятия запрещены, учреждения культуры приостанавливают работу. Заведения, продающие товары первой необходимости, работают только при условии, что все сотрудники привиты", - добавил мэр.

Садовый рассказал, что непродовольственные магазины и рынки смогут работать только при условии полной вакцинации персонала и посетителей. В таком же режиме могут работать учреждения общепита, если в них будут заполнены до 50% площадей. На продовольственные рынки и в магазины, торгующие товарами первой необходимости, покупатели смогут попасть лишь в масках и при соблюдении социальной дистанции.

Также, по словам Садового, совет епископов принял в четверг обращение к верующим, рекомендовав на ближайшее время оставаться дома и приобщаться к литургиям онлайн. В случае крайней необходимости богослужения будут проводиться на открытом воздухе.

Как сообщалось, с 1 ноября львовские школы переходят на двухнедельный режим дистанционного обучения, детсады работают в обычном режиме.

Теги: #львов #ограничения
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