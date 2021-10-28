События

17:33 28.10.2021

Украинская недвижимость привлекательная для израильских инвесторов - посол Корнийчук

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Украина сегодня является одной из наиболее инвестиционно привлекательных стран для Израиля в сфере недвижимости. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе конференции «Инвестирование в рынок недвижимости Украины: прибыль и риски» которая проходила в режиме телемоста Киев - Тель-Авив.

«Мы с нашими соорганизаторами запланировали проведение этого мероприятия, чтобы развеять предосторожности и предоставить максимально объективную и актуальную информацию по всем аспектам инвестирования в проекты в Украине», - сказал он.

Глава дипмиссии отметил большой интерес со стороны представителей израильского бизнеса к данному мероприятию, целью которого есть привлечение израильских инвесторов к украинскому рынку недвижимости и создание возможности коммерциализировать инвестиции израильтян в сектор недвижимости Украины с прибылью от 10% годовых.

«Мне особенно приятно отметить живой интерес представителей израильского бизнеса. Планируем на этом не останавливаться и будем знакомить Израиль с новыми перспективными направлениями сотрудничества с Украиной», - добавил он.

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Интерфакс-Украина
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