Правопорядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

В полицию поступило 44 сообщения о связанных с избирательным процессом правонарушениях с начала избирательной кампании по внеочередным выборам городского головы Харькова.

"Следователи открыли 5 уголовных производств, из них непосредственно о нарушении избирательного законодательства - 1 (другие опосредованные). Сообщено о подозрении одному человеку за совершение хулиганства", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщил начальник главка Станислав Перлин, в день выборов обеспечивать охрану общественного порядка будут более двух тысяч полицейских, планируется привлечь приданые силы (Национальную гвардию, Национальный университет внутренних дел и т.д). По его словам, бюллетени уже завезены во все районные комиссии и полиция взяла помещения под охрану.

"Каждый избирательный участок будет обследован на состояние взрывоопасности. Уже создано дополнительное количество следственно-оперативных групп для надлежащего реагирования на правонарушения (в день выборов - ИФ). В случае выявления фактов дестабилизации обстановки будет обеспечен оперативный выезд на место, документирование преступления и принятие правового решения", - сказал Перлин.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Документы на регистрацию кандидатом на внеочередных выборах городского головы Харькова подали 15 человек. Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 из них. Однако позднее три кандидата отказались от участия в выбора.

Из оставшихся 10 кандидатов трое (секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, депутат облсовета, гендиректор ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александр Скорик и бывший судья апелляционного суда, депутат горсовета Владимир Плетнев) баллотируются от партий. Остальные семеро (в том числе экс-городской голова Михаил Добкин и единственная женщина-кандидат, депутат горсовета Алина Мустафева) - самовыдвиженцы.