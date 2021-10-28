В Харькове задержали мужчину, купившего в зоне ООС оружие и боеприпасы

Харьковская полиция задержала 42-летнего местного жителя, незаконно хранившего у себя дома арсенал оружия и боеприпасов.

"В ходе обысков правоохранители изъяли автомат Калашникова АКС-74 калибром 5,45 мм, более 1100 патронов к нему, травматический пистолет, помповое ружье с патронами, кастет, а также другие предметы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

По информации правоохранителей, автомат и патроны мужчина купил у неустановленного лица в зоне проведения ООС, куда периодически совершал частные поездки.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают, для чего мужчина купил оружие и патроны и хранил их у себя дома.