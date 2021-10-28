События

16:16 28.10.2021

В "Евросолидарности" заявляют о незаконной слежке за Порошенко

2 мин читать
В "Евросолидарности" заявляют о незаконной слежке за Порошенко

Политическая партия "Европейская солидарность" сообщает об организованной властью незаконной слежке за пятым президентом, народным депутатом Петро Порошенко.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте политсилы в четверг.

"Власти Зеленского продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что "означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей".

"О позорном факте незаконной слежки сразу в предусмотренный законом способ была уведомлена Национальная полиция Украины… Это не первый факт преследования лидера партии "Европейская солидарность", - подчеркивают в партии.

Отмечается, что "Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции.

"Владимиру Зеленскому и его Офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться ковидом и угрожающим энергетическим кризисом", - резюмируют в партии.

Как сообщалось, в июне 2020 года сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов уже заявлял, что за Порошенко ведется незаконная слежка. Он обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи жилья Порошенко.

По заявлению народных депутатов Офис генерального прокурора открыл уголовное производство, расследование которого поручили Государственному бюро расследований.

Теги: #слежка #порошенко #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 26.10.2021
Порошенко взял под опеку семью первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова, незаконно удерживаемого в Крыму – адвокат

Порошенко взял под опеку семью первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова, незаконно удерживаемого в Крыму – адвокат

17:00 25.10.2021
Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса - Порошенко

Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса - Порошенко

13:34 22.10.2021
Порошенко по приглашению Туска 17-18 ноября примет участие в Конгрессе и Саммите ЕНП

Порошенко по приглашению Туска 17-18 ноября примет участие в Конгрессе и Саммите ЕНП

19:50 18.10.2021
Порошенко обсудил с Квин дальнейшую помощь США в противодействии агрессии России против Украины

Порошенко обсудил с Квин дальнейшую помощь США в противодействии агрессии России против Украины

16:23 18.10.2021
"Евросолидарность" требует предусмотреть в госбюджете-2022 увеличение зарплат военным

"Евросолидарность" требует предусмотреть в госбюджете-2022 увеличение зарплат военным

19:21 15.10.2021
Депутаты от "Евросолидарности" на встрече с Венедиктовой требовали расследовать "вагнергейт" и фальсификацию законов в Раде – нардеп Герасимов

Депутаты от "Евросолидарности" на встрече с Венедиктовой требовали расследовать "вагнергейт" и фальсификацию законов в Раде – нардеп Герасимов

20:45 14.10.2021
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии"

Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии"

20:34 13.10.2021
Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

15:14 13.10.2021
Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на оккупированных территориях Украины

Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на оккупированных территориях Украины

15:33 12.10.2021
Порошенко надеется, что саммит Украина-ЕС мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией

Порошенко надеется, что саммит Украина-ЕС мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

Саакашвили отказался от встречи с медиками - депутат парламента

Власти Эстонии вводят дополнительные требования по масочному режиму

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

"УДАР Виталия Кличко" представил антикризисный план борьбы с эпидемией "12 шагов для преодоления последствий эпидемии коронавируса"

Внеочередное заседание Рады по инициативе президента состоится 2 ноября

Ким Чен Ын похудел на 20 кг, но его здоровье в норме, полагают в южнокорейской разведке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА