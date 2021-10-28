В "Евросолидарности" заявляют о незаконной слежке за Порошенко

Политическая партия "Европейская солидарность" сообщает об организованной властью незаконной слежке за пятым президентом, народным депутатом Петро Порошенко.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте политсилы в четверг.

"Власти Зеленского продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что "означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей".

"О позорном факте незаконной слежки сразу в предусмотренный законом способ была уведомлена Национальная полиция Украины… Это не первый факт преследования лидера партии "Европейская солидарность", - подчеркивают в партии.

Отмечается, что "Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции.

"Владимиру Зеленскому и его Офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться ковидом и угрожающим энергетическим кризисом", - резюмируют в партии.

Как сообщалось, в июне 2020 года сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов уже заявлял, что за Порошенко ведется незаконная слежка. Он обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи жилья Порошенко.

По заявлению народных депутатов Офис генерального прокурора открыл уголовное производство, расследование которого поручили Государственному бюро расследований.