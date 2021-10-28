Саакашвили отказался от встречи с медиками - депутат парламента

Михаил Саакашвили в четверг отказался встретиться в тюрьме в Рустави с консилиумом врачей, заявил в четверг журналистам депутат парламента Ростом Чхеидзе после встречи с бывшим президентом Грузии.

"Когда мы беседовали в комнате посетителей, туда зашел сотрудник тюремной администрации и сообщил Саакашвили, что пришли врачи консилиума и хотят с ним встретиться и осмотреть. Саакашвили при мне отказался от встречи с врачами", - сказал Чхеидзе.

Он отметил, что выглядел Саакашвили бодро.

"Саакашвили с большой надеждой ожидает итоги второго тура местных выборов, которые состоятся в субботу, 30 октября", - сказал депутат.

Накануне Саакашвили отказался от оказания любой врачебной помощи во время объявленной им голодовки.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.