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15:57 28.10.2021

Власти Эстонии вводят дополнительные требования по масочному режиму

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Власти Эстонии вводят дополнительные требования по масочному режиму

Правительство Эстонии решило расширить обязанность ношения масок, с пятницы нужно будет носить их во всех местах, где проводятся проверки, заявила премьер-министра Каи Каллас, слова которой приводит агентство BNS.

Объясняя это решение, премьер на пресс-конференции правительства в четверг заявила, что вирус распространяется в виде аэрозоля и, если люди будут носить маски, он будет распространяться меньше. Каллас также попросила привитых людей пережить это небольшое неудобство.

В странах Балтии выявлено 8 274 новых случаев коронавируса, накануне сообщалось о 8740 выявленных случаях.

За сутки в Эстонии выявили 1995 случаев заражения коронавирусом, скончались восемь человек.

В Латвии отмечают, что после решения правительства ввести локдаун и обязательную вакцинацию для ряда категорий работников, наблюдается увеличение темпов вакцинации - на этой неделе от COVID-19 в среднем прививаются по 10 000 человек в день, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 2 919 новых случаев COVID-19, получены сообщения о смерти 64 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В Литве за минувшие сутки было выявлено 3360 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 34 человека, сообщил в четверг департамент статистики.

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Теги: #маски #эстония
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