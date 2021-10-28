С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

Власти Киева не будут закрывать общественный транспорт в связи с ужесточением карантинных ограничений в столице, однако пассажирам необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать, но ездить в нем должны будут пассажиры, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей", - сказал Кличко на брифинге в четверг.

Мэр подчеркнул, что меры вводятся, поскольку "нет других вариантов", чтобы уберечь жизнь и здоровье людей и не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать большого количества больных.