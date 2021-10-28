"Эпицентр К" откроет ТЦ в новом формате в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

Торговый центр "Эпицентр" в новом формате mall-in-mall откроется 30-31 октября в ТРЦ Blockbuster Mall по просп. Степана Бандеры, 36а, в Киеве, сообщила пресс-служба сети.

Согласно сообщению, объект станет первым новым "Эпицентром", открытым в Киеве с 2018 года. Двухэтажный ТЦ площадью 27 тыс. кв. м размещен в третьей очереди ТРЦ. По данным компании, он также является первым в Украине торговым центром, расположенным в составе другого торгового объекта.

"Синергия с Blockbuster Mall позволит нам эффективно обмениваться потоками посетителей, привлекать новых клиентов. К другим преимуществам можно отнести удобное расположение", – отметил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

На первом этаже нового ТЦ представлены отделы "Центр керамики" (1,7 тыс. кв. м), строительных материалов, бытовой химии, бутик косметики и парфюмерии Mon Cheri, зоотовары, аптека и др.

На втором этаже около 8 тыс. кв. м займут "Центр мебели" и "Галерея Деко". Также там разместятся "Центр техники "ЦеТе" (1,4 тыс. кв. м), отделы товаров для кемпинга, освещения, товаров для детей, а также формат Expertс товарами для рыбалки и охоты.

Инфраструктура ТЦ также включает кафе и Центр выдачи заказов интернет-магазина.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.