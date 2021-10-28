События

14:25 28.10.2021

"Эпицентр К" откроет ТЦ в новом формате в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

2 мин читать
"Эпицентр К" откроет ТЦ в новом формате в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

Торговый центр "Эпицентр" в новом формате mall-in-mall откроется 30-31 октября в ТРЦ Blockbuster Mall по просп. Степана Бандеры, 36а, в Киеве, сообщила пресс-служба сети.

Согласно сообщению, объект станет первым новым "Эпицентром", открытым в Киеве с 2018 года. Двухэтажный ТЦ площадью 27 тыс. кв. м размещен в третьей очереди ТРЦ. По данным компании, он также является первым в Украине торговым центром, расположенным в составе другого торгового объекта.

"Синергия с Blockbuster Mall позволит нам эффективно обмениваться потоками посетителей, привлекать новых клиентов. К другим преимуществам можно отнести удобное расположение", – отметил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

На первом этаже нового ТЦ представлены отделы "Центр керамики" (1,7 тыс. кв. м), строительных материалов, бытовой химии, бутик косметики и парфюмерии Mon Cheri, зоотовары, аптека и др.

На втором этаже около 8 тыс. кв. м займут "Центр мебели" и "Галерея Деко". Также там разместятся "Центр техники "ЦеТе" (1,4 тыс. кв. м), отделы товаров для кемпинга, освещения, товаров для детей, а также формат Expertс товарами для рыбалки и охоты.

Инфраструктура ТЦ также включает кафе и Центр выдачи заказов интернет-магазина.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #эпицентр_к #тц #открытие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 21.10.2021
Камбоджа открылась для иностранных туристов, привитых любой вакциной от коронавируса

Камбоджа открылась для иностранных туристов, привитых любой вакциной от коронавируса

08:24 13.10.2021
США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

США планируют открыть сухопутные границы с Мексикой и Канадой для вакцинированных от COVID-19 путешественников в ноябре

21:00 12.10.2021
Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

Шведский ритейлер H&M объявил дату открытия первого магазина во Львове

00:08 28.09.2021
Зеленский предложил руководству Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине

Зеленский предложил руководству Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине

19:12 27.09.2021
Бангкок и еще девять провинций Таиланда откроют для привитых от Covid-19 туристов после 1 ноября

Бангкок и еще девять провинций Таиланда откроют для привитых от Covid-19 туристов после 1 ноября

10:46 26.09.2021
Избирательные участки открылись в Германии

Избирательные участки открылись в Германии

16:12 24.09.2021
"Эпицентр К" открыл обновленный ТЦ в Днепре

"Эпицентр К" открыл обновленный ТЦ в Днепре

20:56 17.09.2021
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября

11:00 09.09.2021
"Эпицентр" откроет во Львове первый торгово-развлекательный центр в сети – замгендиректора компании "Эпицентр К" Гончаров

"Эпицентр" откроет во Львове первый торгово-развлекательный центр в сети – замгендиректора компании "Эпицентр К" Гончаров

10:20 09.09.2021
"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры

"Эпицентр К" планирует открывать собственные торгово-развлекательные центры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Эстонии вводят дополнительные требования по масочному режиму

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

"УДАР Виталия Кличко" представил антикризисный план борьбы с эпидемией "12 шагов для преодоления последствий эпидемии коронавируса"

Внеочередное заседание Рады по инициативе президента состоится 2 ноября

Ким Чен Ын похудел на 20 кг, но его здоровье в норме, полагают в южнокорейской разведке

В Харькове вакцинированы почти 100% преподавателей школ и воспитателей детсадов - Терехов

Дорожники в Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11 Днепр-Николаев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА