В Харькове вакцинированы почти 100% преподавателей школ и воспитателей детсадов - Терехов

В Харькове вакцинированы против COVID-19 почти 100% учителей школ и воспитателей детских садов, заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Сегодня у нас - самый высокий процент вакцинирования среди учителей и воспитателей детских садов по стране - порядка 98%-99%. И как результат - ни один детский садик, ни одна школа не закрыты», - сообщил Терехов в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что является противником дистанционного обучения, поэтому просил учителей и воспитателей детских садов вакцинироваться.

«Сейчас школьники ушли на каникулы, потом дети будут ходить в школу - в масках, с проветриваемыми помещениями (на переменах будут проветривать все классы), но они будут заниматься стационарно. Но в случае необходимости - снова уйдут на каникулы, а учебный процесс перенесем. И тогда они будут получать знания. В противном случае, это все самообман и профанация», - подчеркнул Терехов.

По словам Терехова, вакциной против COVID-19 город обеспечен и в полуторамиллионном Харькове уже вакцинированы порядка 480-500 тысяч человек (первой дозой вакцины либо полностью).