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14:08 28.10.2021

Кабмин распределил 22 млн грн субвенции на временное жилье для переселенцев

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Кабмин распределил 22 млн грн субвенции на временное жилье для переселенцев

Кабинет министра Украины распределил 22 млн грн субвенции в регионы на предоставление временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабмин распределил субвенцию местным бюджетам на поддержку внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в предоставлении временного жилья.

В частности, правительство распределило 11 областям почти 22 млн грн, за счет которых планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания около 242 внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что также предусматривается приобретение двух комплексов оборудования для оформления и выдачи паспортов гражданина Украины для центров предоставления административных услуг.

Теги: #недвижимость #переселенцы #субвенции
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