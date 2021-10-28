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13:42 28.10.2021

Правительство создало "Школу супергероев" для обучения детей на стационарном лечении в больницах

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Правительство создало "Школу супергероев" для обучения детей на стационарном лечении в больницах

Кабинет министров Украины создал государственное учреждение "Школа супергероев" для предоставления образовательных услуг детям на стационарном лечении в больницах.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.

Отмечается, что целью создания такого учреждения является обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования детям, которые пребывают на стационарном лечении, в том числе в связи с COVID-19, или которым предоставляется реабилитационная помощь в учреждениях здравоохранения Украины.

Ожидается, что такое решение позволит обеспечить беспрерывность получения образования и развитие детей, независимо от их состояния.

Отмечается, что предельная численность сотрудников учреждения будет составлять 235.

В связи с созданием учреждения, Министерству здравоохранения, областным госадминистрациям при участии местного самоуправления поручено обеспечить условия для работы образовательных центров "Школы супергероев" в учреждениях здравоохранения.

Данное решение будет действовать с 1 января 2022 года.

Теги: #дети #больницы #обучение
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