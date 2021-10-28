Мининфраструктуры объявило международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя и транспортной развязки

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Транспортная связь в Украине" объявило международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя и транспортной развязки.

Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook в четверг, закупка будет проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам ЕИБ. Компании могут подавать предложения до 8 декабря 2021 года.

"Тернополь является важным транспортным узлом. Здесь проходят три международных и европейских коридора, соединяющих Европу и Азию, Западную и Восточную Европу, Балтийское и Черное моря. Существующая северо-восточная объездная давно стала улицей города, поэтому возникла необходимость в строительстве новой обходной и развязки к ней", - цитируется министр Александр Кубраков.

Министерство отмечает, что в рамках объявленного тендера, в частности, речь идет о строительстве: северо-восточного участка обхода г. Тернополь - автодорога I категории с четырьмя полосами движения (соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече и М-30 Стрый - Изварино); транспортной развязки в Тернопольской области на М-19 (км 315+629), а также на пересечении М-19 с северо-восточным участком обхода.

Ожидается, что строительство объездной Тернополя улучшит транспортно-эксплуатационные показатели работы автотранспорта, снизит себестоимость перевозки грузов и пассажиров и время их пребывания в пути, улучшит экологические условия, а также повысит безопасность движения.

По словам Кубракова, кроме этих проектов, в планах сотрудничества с ЕИБ – строительство еще трех развязок и путепроводов во Львовской и Ровенской областях, а также развертывание современных интеллектуальных транспортных систем для управления и контроля за транспортом.

Как сообщалось, ЕИБ одобрил выделение кредита "Укрзализныци" и "Укравтодора" в размере EUR50 млн для развития европейских транспортных сетей. Речь идет о проектах малой транспортной инфраструктуры объемом EUR20 млн.