События

12:29 28.10.2021

В Одесской области чиновники горсовета украли почти половину средств, выделенных на закупку защитных масок

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В Одесской области чиновники горсовета украли почти половину средств, выделенных на закупку защитных масок

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, на территории Одесской области, сообщает областное управление СБУ.

"Чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета украли почти половину средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии. В частности, бывшая исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения заключила договор с коммерческой структурой на приобретение защитных масок на общую сумму 380 тыс. грн. При этом стоимость указанной продукции завышена почти в полтора раза", - говорится в сообщении в Facebook.

По результатам товароведческой экспертизы установлено, что нанесенный государству ущерб составляет более 140 тысяч грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, злоумышленницы уведомлены о подозрении. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.

Теги: #маски #средства #одесская_область #хищение
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