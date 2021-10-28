СБУ с начала года предотвратила рейдерский захват 8 стратегических предприятий Украины

С начала 2021 года сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили рейдерский захват 8 стратегических предприятий Украины, при этом 50 объектам недвижимости восстановлено право государственной собственности, сообщает пресс-центр СБУ.

"В целом за 9 месяцев этого года, благодаря усилиям СБУ, бюджет Украины не получил экономический ущерб на 43 млрд грн. Это удалось сделать путем работы на опережение – когда сотрудники спецслужбы предотвратили преступление и раскрыли его на этапе "подготовки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в начале этого года по материалам СБУ суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

"Было установлено, что служащие ООО "ПрикарпатЗападТранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн", - подчеркивают в спецслужбе.

Так, в Днепре удалось остановить деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в 800 млн грн, организаторы которой минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

"Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР и сообщили о подозрении 5 гражданам РФ, которые организовали закупки угольной продукции у так называемых Л/ДНР. Кроме того, пресечено незаконное использование имущества ПАО "Мотор Сич" стоимостью 18 млрд грн", - добавляют в СБУ.

В целом, по инициативе СБУ, были введены экономические санкции в отношении 1006 юридических и 640 физических лиц.