В Украине ожидается потепление, местами туманы

В ближайшие сутки теплый атлантический воздух, продолжающий поступать с Западной Европы, охватит почти всю территорию Украины, в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, а в ночные и утренние часы в западных, северных и центральных областях местами будут возникать туманы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 29 октября, в Украине без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 октября самая высокая температура днем (+22,4°) была в 2013 году, самая низкая ночью (-10,3°) в 1920 году.

В субботу, 30 октября, в Украине без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 3-8° тепла, в Карпатах 0-5° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.