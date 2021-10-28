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11:17 28.10.2021

В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

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В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева соберется на заседание в пятницу, 29 октября, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"В столице третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что город – фактически на пороге "красной" зоны. Решение об установлении "красного" уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра", - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за последние сутки заболели 1 451 человек, скончались – 39 жителей. В больницах находятся 3 334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 452, в том числе 27 ребенка – с подозрением на заболевание.

В тяжелом состоянии 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных, 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по словам Поворозника, в кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.

Теги: #киев #прогноз #красная_зона
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