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10:50 28.10.2021

Защита будет просить отпустить под домашний арест 16-летнего подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

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Защита будет просить отпустить под домашний арест 16-летнего подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

Защита 16-летнего подростка, подозреваемого в ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Будем просить о круглосуточном домашнем аресте", - сказала журналистам до начала заседания Киевского райсуда Харькова адвокат подозреваемого Инна Данилова.

Она утверждает, что ее подзащитному не была оказана надлежащая медицинская помощь.

"Он вышел из автомобиля, у него была разбита голова. Понятное дело, что он перенес шок. Его отвезли в четвертую неотложку (больницу скорой неотложной помощи - ИФ), врачи ему приклеили ватку. Ему рану никто не зашил, а там открытая рана. Замотали бинтиком и отправили... в изолятор временного содержания", - сказала Данилова.

Она утверждает, что ее подзащитный находится в шоковом состоянии и затрудняется сказать, был ли он за рулем автомобиля на момент аварии.

"Он находится в таком шоковом состоянии, что он половину не помнит....Он говорит, что силу удара я помню, я помню, как был удар... Он говорит, что если действительно был за рулем, то несет полную ответственность", - сказала Данилова.

Как сообщалось, вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и ул.Одесской 16-летней водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный свет, врезался в Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti (двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

По информации полиции, он находился на условном сроке за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

Следствие и прокуратура намерены ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #дтп #харьков
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