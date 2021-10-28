В Луганской области повреждены пять жилых домов и линия электросети из-за артобстрела российскими наемниками

Пять жилых домов в Трехизбенке (Луганская область) повреждены вражескими артиллерийскими обстрелами, было выпущено около 20 снарядов, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

"Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца. Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще со вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – приводит слова Гайдая пресс-служба Луганской ОГА.

Отмечается, что было выпущено около 20 снарядов.

Так, в результате обстрелов пострадали пять жилых домов – в частности, разбиты окна, повреждена кровля, стены и т.д. Последствия прямого попадания снаряда – разрушение гаража, также обесточенные улицы – без света остались 235 жилых домов.