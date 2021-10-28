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10:04 28.10.2021

В ряде городов на северо-востоке Китая из-за угрозы COVID-19 ужесточают ограничения

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В ряде городов на северо-востоке Китая из-за угрозы COVID-19 ужесточают ограничения

Власти ряда городов на северо-востоке Китая начали усиливать ограничительные меры в связи с продолжающейся вспышкой COVID-19, затронувшей преимущественно север страны, сообщает в четверг издание The Guardian.

По официальным данным, за минувшие сутки в Китае выявили 23 местных случая COVID-19 с клиническими симптомами, а за предшествующий период - 50. Всего с 17 октября, когда в стране была зафиксирована новая вспышка COVID-19, были диагностированы 270 случаев заболевания.

В результате на северо-востоке Китая власти прибегли к ограничениям поездок населения и собраний в общественных местах, в некоторых местах объявлен "предвоенный" режим контроля над эпидемиологической ситуацией.

В Хэйхэ с населением 1,3 млн человек приостановлено промышленное производство и деловая активность за исключением наиболее важных отраслей. Администрация запретила въезд и выезд из городских районов без уважительных причин, остановила автобусное сообщение и движение такси. Также прекращено авиасообщение с Хэйхэ и частично железнодорожное.

Тем не менее, пока неясно, как COVID-19 попал в Хэйхэ, и связаны ли его случаи здесь с другими очагами болезни в стране.

The Guardian напоминает, что Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. При этом в начале следующего года в Пекине должны пройти 24-е зимние Олимпийские игры: до их открытия 4 февраля 2022 года осталось менее ста дней.

Теги: #covid_19 #китай #ограничения
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