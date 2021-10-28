В Василькове мужчина ночью пришел в больницу с оружием и угрожал врачу

В приемном отделении Васильковской больницы ночью 36-летний мужчина пришел в больницу с пневматическим пистолетом и угрожал медику, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию", - написал Небытов на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник пытался тщательно скрыть.

"Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот же "рейнджер" в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену. Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие - не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы", - отметил Небытов.