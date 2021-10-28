Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 244 млн 996 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 971 тыс. 538 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 703 тыс. 960 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 741 тыс. 231.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 215 тыс. 653. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 455 тыс. 653 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 766 тыс. 168 заболевших, из них умерли 606 тыс. 679 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 885 млн 663 тыс. 825 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 639,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 284 человека, в Индии - 327, в Бразилии - 2 тыс. 828.