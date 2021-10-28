В Украине за сутки зафиксировано 26 071 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 10 006 человек, 576 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 26 071 новый случай заболевания COVID-19, выздоровели 10 006 человек, 576 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 292 тыс. украинцев! За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 830, медработников – 477); 291 985 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы – 79 301 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 851 804 человека, выздоровело – 2 411 711 человек, летальных случаев – 66 204 человека.

С начала прививочной кампании вакцинировано 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 793 558 прививок.