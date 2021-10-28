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07:18 28.10.2021

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

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За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов на Донбассе, со стороны российско-оккупационных войск, в результате которых погиб один украинский военнослужащий, сообщили в штабе ООС в утренней сводке.

"За прошедшие сутки, 27 октября, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - указано в сводке.

В частности, вблизи Гранитного окупанты дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцевого обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от н.п. Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. Возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

"По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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