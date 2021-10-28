Турция поставит ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну - производитель

Турецкая компания Baykar сообщила о расширении географии экспорта ударных беспилотников Bayraktar ТB2 ("Байрактар").

"Мы заключили экспортный контракт на поставки Bayraktar TB2 SIHA еще с одной страной", - сообщила турецкая компания в Twitter в среду.

В сообщении говорится, что число государств, в которые будут экспортироваться беспилотники Bayraktar, увеличилось до 13.

Страна, с которой подписан контракт, не названа.

Ранее сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар", купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта