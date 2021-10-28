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06:34 28.10.2021

На Волыни задержали 3 украинцев, которые пытались попасть в Польшу, используя поддельные COVID-сертификаты

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На Волыни задержали 3 украинцев, которые пытались попасть в Польшу, используя поддельные COVID-сертификаты

Украинские пограничники пункта пропуска "Ягодын" (Волынская обл.) задержали трех мужчин из Житомирской области, пытавшихся пересечь польско-украинскую границу с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в среду.

"Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска "Ягодын", пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо подложного документа).

"Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 грн", - подчеркивают в МВД.

Там добавляют, что мужчинам может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

Теги: #поддельные #волынь #сертификаты #польша
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