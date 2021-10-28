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06:16 28.10.2021

В Харьковской области локализирован пожар на автозаправке, жертв нет

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В Харьковской области локализирован пожар на автозаправке, жертв нет

В Харьковской области локализирован пожар на автозаправке, произошедший в результате взрыва, жертв нет, сообщила ГСЧС на своем Телеграм-канале в четверг утром.

"28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Оленевка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", - указано в сообщении.

Отмечается, что пожар локализован в 5:48.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.

К тушению привлечены 40 человек и 9 ед. техники.

 

 

Теги: #взрыв #азс #пожар
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