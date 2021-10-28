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05:11 28.10.2021

Ракета компании Astra в четверг стартует на орбиту с аппаратом Космических сил США

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Ракета компании Astra в четверг стартует на орбиту с аппаратом Космических сил США

Ракета-носитель Rocket 3.2 в четверг стартует на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США, сообщает компания-разработчик Astra Space.

Запуск планируется осуществить с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) во временное окно с 00:00 до 03:00 по времени Восточного побережья США (с 07:00 до 10:00 по Киеву).

Это будет уже вторая попытка компании Astra Space вывести на орбиту аппарат Космических сил США. В конце августа запуск окончился неудачей из-за проблем с двигателями во время полета.

Американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, пока не совершил ни одного полностью успешного запуска. Все они были либо неудачными, либо частично удачными.

Носитель Rocket 3.2 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метров и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора компании Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного вывода на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска ", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы DARPA Launch Challenge

Теги: #ракета #сша #запуск
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