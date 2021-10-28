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04:06 28.10.2021

Больницы Одесской области обеспечены медицинским кислородом для больных коронавирусом – Минздрав

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Больницы Одесской области обеспечены медицинским кислородом для больных коронавирусом – Минздрав

Одесская область и г. Одесса в частности обеспечены медицинским кислородом, а значит, потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Одесская область сейчас находится в красном уровне эпидопасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными ковидом, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением", – цитирует пресс-служба первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида

Он также поблагодарил все компании, которые поставляют кислород в Одесскую больницу "за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков".

Отмечается, что в течение суток 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода. В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода. Также в Одесской области работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ "Криопром" производит 12 тонн кислорода в сутки, и АО "Одесский припортовый завод", производящее 6 тонн кислорода в сутки.

Также до конца недели запланированы поставки еще не менее 57 тонн кислорода в течение ближайших двух дней.

Теги: #кислород #ковид #одесская_область
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