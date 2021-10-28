События

03:07 28.10.2021

Европейский зонд Mars Express попытается передать сигнал с китайского марсохода на Землю в ноябре - ESA

2 мин читать
Европейский зонд Mars Express попытается передать сигнал с китайского марсохода на Землю в ноябре - ESA

Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства (ESA) Mars Express проведёт серию коммуникационных тестов с китайским марсоходом "Чжужун" в ноябре этого года, в ходе которых попытается перехватить сигнал китайского ровера и передать его на Землю, сообщило в среду ESA.

"Mars Express проведёт пять тестов, в ходе которых попытается перехватить данные, посылаемые марсоходом Чжужун, а затем передать эти данные в Центр управления космическими полётами в Дармштадте", - говорится в сообщении агентства.

Цель тестов - проверить возможность альтернативной передачи информации, в случае если связь между марсоходом и зондом будет нарушена.

По информации ESA, китайский марсоход не может напрямую контактировать с зондом и получать сигналы, которые европейский зонд посылает роверу для начала коммуникации, из-за несовместимости коммуникационных систем. Чтобы решить эту проблему, будет использоваться система перехвата сигнала, который марсоход отправляет "без адресата".

Отмечается, что "Чжужун" способен передавать частотные сигналы, совместимые с Mars Express, благодаря радиосистеме европейского зонда Melacom. Эта радиосистема способна принимать сигналы с ровера, отправленные "без адресата", и выяснять содержит ли сигнал какую-либо информацию. Ранее Melacom была тщательно протестирована на Земле, однако эти пять тестов станут первыми для неё на орбите другой планеты.

"Когда Mars Express будет пролетать над местом высадки Чжужуна в "Равнине Утопии", зонд включит свою радиосистему, затем, если уловит "магический" сигнал, сфокусируется на нём и начнёт записывать данные. Перед закрытием окна связи аппарат повернётся к Земле и передаст эти данные тем же способом, что используется и для других научных марсианских миссий. Когда данные будут получены в Европейском центре управления космическими полётами, её перенаправят команде китайских специалистов для анализа", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что перед проведением тестов на Марсе, разработчики китайского ровера передали специалистам ESA радиосигнал с запасной радиостанции, чтобы те смогли проиграть его с помощью Melacom для полной уверенности в совместимости запасных радиостанций двух сторон на Земле.

Команда Mars Express, в свою очередь, определила окна пролёта зонда над китайским ровером - 7-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го ноября. Каждое из них составит 10 минут. В ходе этих тестов объём передаваемых данных будет повышаться от теста к тесту - начиная с 8 кбайт/с и заканчивая 128 кбайт/с.

Марсоход "Чжужун" был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1", который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая "Чжужун" успешно съехал по трапу с посадочной платформы.

В рамках исследований аппарат должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.

Теги: #космос #европа #китай #зонд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 27.10.2021
Украино-китайское торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал для развития и требует активизации – Стефанчук

Украино-китайское торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал для развития и требует активизации – Стефанчук

14:02 26.10.2021
Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать "бизнес-парк" в космосе

Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать "бизнес-парк" в космосе

13:25 26.10.2021
Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

19:03 25.10.2021
Firefly Aerospace построит посадочный модуль для высадки на Луну к сентябрю-2023

Firefly Aerospace построит посадочный модуль для высадки на Луну к сентябрю-2023

18:24 25.10.2021
МСЭ подтвердил регистрацию частотного ресурса нового украинского спутника "Сич-2-30", запуск планируют в декабре

МСЭ подтвердил регистрацию частотного ресурса нового украинского спутника "Сич-2-30", запуск планируют в декабре

04:05 25.10.2021
Китай в понедельник планирует запустить на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай в понедельник планирует запустить на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

14:20 24.10.2021
США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

США призвали КНДР прекратить ракетные пуски и возобновить диалог

19:32 22.10.2021
Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по "специальным условиям" - секретарь СНБО

Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по "специальным условиям" - секретарь СНБО

17:18 21.10.2021
Китай провел летом не одно, а два испытания гиперзвуковой ракеты - данные разведки США

Китай провел летом не одно, а два испытания гиперзвуковой ракеты - данные разведки США

13:12 18.10.2021
Пекин опроверг информацию о пуске гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

Пекин опроверг информацию о пуске гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Гордона не пустили в Грузию, где он хотел встретиться с Саакашвили

Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, сбившему пешехода и скрывшемуся с места ДТП

В Великобритании растет число заражений COVID-19, за сутки вирус выявили почти у 44 тыс. человек

В Сумах застрелили члена "Правого сектора"

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине призвал стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации

В ЮАР привлекут 10 тыс. военнослужащих к обеспечению безопасности на местных выборах

Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

Членство Судана в Афросоюзе приостановлено из-за военного переворота в стране

В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ

Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину - посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА