События

02:05 28.10.2021

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, сбившему пешехода и скрывшемуся с места ДТП

1 мин читать
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, сбившему пешехода и скрывшемуся с места ДТП

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному районного управления полиции в Житомирской области из-за совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"В апреле 2021 года примерно в 22:00 в селе Малиновка Коростенского района Житомирской области полицейский совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. После совершенного полицейский скрылся с места ДТП, даже не попытавшись помощи пострадавшему. По свидетельским показаниям, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - указано в сообщении пресс-службы ГБР.

Как сообщается, правоохранитель дважды отказывался давать показания по делу и только после свидетельских показаний и заключения экспертизы признался, что находился за рулем во время ДТП.

Сейчас он уволен из рядов Нацполиции.

Экс-полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, и оставлении в опасности (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины). Статься предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Теги: #дтп #полицейский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 27.10.2021
Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

03:02 25.10.2021
Сотрудника полиции Херсонской области нашли повешенным в лесу

Сотрудника полиции Херсонской области нашли повешенным в лесу

15:03 24.10.2021
В Херсонской области внедорожник с несовершеннолетним за рулём ночью врезался в дерево, погибли 4 человека, 2 госпитализированы – полиция

В Херсонской области внедорожник с несовершеннолетним за рулём ночью врезался в дерево, погибли 4 человека, 2 госпитализированы – полиция

09:56 22.10.2021
В Киевской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса, пострадали 6 жителей Беларуси

В Киевской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса, пострадали 6 жителей Беларуси

05:02 22.10.2021
В ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель

В ДТП с участием двух грузовиков погиб водитель

07:35 19.10.2021
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло 3 человека, еще 3 травмированы

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибло 3 человека, еще 3 травмированы

06:44 18.10.2021
Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

Полиция расследуют обстоятельства ДТП на Буковине, где погибли два человека

11:31 17.10.2021
В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка, пострадали шесть человек

В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка, пострадали шесть человек

17:24 16.10.2021
Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

Суд Киева арестовал водителя грузовика, сбившего на пешеходном переходе двух людей, один из которых погиб - полиция

04:35 16.10.2021
В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Гордона не пустили в Грузию, где он хотел встретиться с Саакашвили

Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании растет число заражений COVID-19, за сутки вирус выявили почти у 44 тыс. человек

В Сумах застрелили члена "Правого сектора"

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине призвал стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации

В ЮАР привлекут 10 тыс. военнослужащих к обеспечению безопасности на местных выборах

Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

Членство Судана в Афросоюзе приостановлено из-за военного переворота в стране

В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ

Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину - посольство

Нардепы предлагают отменить проверку правоприобретателей небольших участков для садоводства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА