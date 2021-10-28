ГБР сообщило о подозрении полицейскому, сбившему пешехода и скрывшемуся с места ДТП

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному районного управления полиции в Житомирской области из-за совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"В апреле 2021 года примерно в 22:00 в селе Малиновка Коростенского района Житомирской области полицейский совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. После совершенного полицейский скрылся с места ДТП, даже не попытавшись помощи пострадавшему. По свидетельским показаниям, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - указано в сообщении пресс-службы ГБР.

Как сообщается, правоохранитель дважды отказывался давать показания по делу и только после свидетельских показаний и заключения экспертизы признался, что находился за рулем во время ДТП.

Сейчас он уволен из рядов Нацполиции.

Экс-полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, и оставлении в опасности (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины). Статься предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.