В Великобритании растет число заражений COVID-19, за сутки вирус выявили почти у 44 тыс. человек

В Великобритании заявили о росте числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране: за последние сутки его выявили у 43,9 тыс. человек, пишет в среду The Guardian.

Днем ранее коронавирус зарегистрировали у 40,9 тыс. британцев.

Кроме того, за прошедшие сутки после заражения COVID-19 в Великобритании умерли 207 человек.

С начала пандемии коронавируса в Британии выявили 8,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 140 тыс. человек.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, Европа продолжает быть единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были выявлены в европейском регионе. Эта часть света стала единственной, где отметили увеличение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 243 млн случаев заражения коронавирусом и более 4,9 млн смертей от последствий заражения.