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00:01 28.10.2021

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине призвал стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации

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Спецпредставитель ОБСЕ в Украине призвал стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен призвал стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации на линия боевого столкновения между подразделениями ООС ВС Украины и российскими оккупационными войсками.

"Ситуация в сфере безопасности доминировала в сегодняшних дискуссиях в ТКГ. Специальная мониторинговая миссия (СММ) сообщила об усилении напряженности вдоль линии соприкосновения и об увеличении присутствия тяжелой техники в зоне отведения сил и средств. Поднимая вопросы, связанные с использованием запрещенного оборудования и систем вооружения, я призвал все стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении посла, распространенном после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций.

При этом, отмечается, что беспрецедентные ограничения и раздражение, с которыми СММ столкнулась на прошлой неделе, недопустимы. Данные вопросы также были включены в обсуждение, поскольку эти и другие препятствия сохраняются и ставят под угрозу выполнение Миссией своего мандата.

Рабочая группа по безопасности посвятила свою работу обсуждению задержания на участке разведения Золотое – Первомайск 13 октября. Участники не пришли к единому мнению о том, как укрепить взаимное доверие. Что касается задержанного, важна прозрачность в отношении его статуса, а также соблюдение норм международного гуманитарного права и прав человека.

Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускали двух сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требовали освобождения задержанного 13 октября Вооруженными Силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе Золотого. Соответствующий приказ отдал так называемый "мэр" города.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу расценивает удержание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке (Донецкая обл.) как захват их в заложники.

Теги: #заявление #обсе
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