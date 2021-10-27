События

23:05 27.10.2021

В ЮАР привлекут 10 тыс. военнослужащих к обеспечению безопасности на местных выборах

1 мин читать
В ЮАР привлекут 10 тыс. военнослужащих к обеспечению безопасности на местных выборах

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в среду санкционировал размещение 10 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасного проведения выборов в муниципальные советы, сообщают западные СМИ.

Согласно решению президента, военные будут помогать полиции в создании "безопасной атмосфере".

Выборы в муниципальные советы и мэрии пройдут в ЮАР на следующей неделе.

Летом в ЮАР проходили массовые беспорядки, вызванные заключением под стражу экс-президента страны Джейкоба Зумы. Конституционный суд ЮАР приговорил его к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году предписания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 год.

Теги: #президент #военные #юар #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 26.10.2021
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос центра Разумкова

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге – опрос центра Разумкова

09:57 26.10.2021
Рейтинг Терехова более чем вдвое превзошел рейтинг Добкина

Рейтинг Терехова более чем вдвое превзошел рейтинг Добкина

05:11 25.10.2021
Южная Корея начнет возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в ноябре - президент

Южная Корея начнет возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в ноябре - президент

10:22 24.10.2021
Глава миссии ПА ОБСЕ обратила внимание на хорошую организацию выборов в Узбекистане

Глава миссии ПА ОБСЕ обратила внимание на хорошую организацию выборов в Узбекистане

08:43 23.10.2021
В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента

В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента

20:39 21.10.2021
Военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет, это реальная угроза России, заявляет Путин

Военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет, это реальная угроза России, заявляет Путин

13:04 21.10.2021
ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

13:56 20.10.2021
Кабмин урегулировал правила вывоза конечностей для трансплантации в зарубежных клиниках участникам боевых действий

Кабмин урегулировал правила вывоза конечностей для трансплантации в зарубежных клиниках участникам боевых действий

10:08 20.10.2021
За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

04:57 20.10.2021
Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19

Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Гордона не пустили в Грузию, где он хотел встретиться с Саакашвили

Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

Членство Судана в Афросоюзе приостановлено из-за военного переворота в стране

В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ

Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину - посольство

Нардепы предлагают отменить проверку правоприобретателей небольших участков для садоводства

Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

ООН применило компьютерную графику в создании динозавра, который с трибуны организации призвал задуматься о климатических изменениях

Полное обновление автопарка скорой медицинской помощи в Украине запланировано на 2021-2022 годы – замглавы ОП Тимошенко

Суд 3 ноября рассмотрит апелляцию Азарова на решение о его заочном аресте в деле о госизмене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА