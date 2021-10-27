В ЮАР привлекут 10 тыс. военнослужащих к обеспечению безопасности на местных выборах

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в среду санкционировал размещение 10 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасного проведения выборов в муниципальные советы, сообщают западные СМИ.

Согласно решению президента, военные будут помогать полиции в создании "безопасной атмосфере".

Выборы в муниципальные советы и мэрии пройдут в ЮАР на следующей неделе.

Летом в ЮАР проходили массовые беспорядки, вызванные заключением под стражу экс-президента страны Джейкоба Зумы. Конституционный суд ЮАР приговорил его к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году предписания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 год.