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22:07 27.10.2021

Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

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Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna

Испанцам, которые сделали однокомпонентную прививку от коронавируса COVID-19 вакциной американской компании Johnson&Johnson, предложат привиться препаратами, разработанным компаниями Pfizer-BioNTech или Moderna, сообщает в среду Associated Press.

Решение министерства здравоохранения Испании связано с исследованиями эффективности вакцины Johnson&Johnson, согласно которым препарат менее эффективен по сравнению с остальными вакцинами против COVID-19, отмечает агентство.

Испанцам рекомендовано сделать дополнительную дозу вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna спустя три месяца после первой вакцинации. Среди 37 млн испанцев, привитых от коронавируса, 1,9 млн сделали вакцину от компании Johnson&Johnson.

В Испании ведется одна из самых успешных кампаний по вакцинации в мире: 88,3% испанцев старше 12 лет полностью привиты от коронавируса.

Теги: #испания #коронавирус #вакцина
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