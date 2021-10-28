28 октября: Какой сегодня праздник

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, день бабушек и дедушек, всемирный день любителей плюшевых животных, всемирный день дзюдо, международный день креольского языка и литературы, день независимости Чехии, День "Охи" в Греции и на Кипре, международный день анимации, в США — национальный день работников первой помощи и день шоколада. В Нью-Йорке в 1886 году состоялось официальное открытие знаменитой Статуи Свободы.

28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков, национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году.

Впервые эта дата в государственном календаре праздников появилась в 2009 году. Идею праздника впервые высказал на официальном уровне министр экономики Украины Сергей Тигипко 15 октября 2009 года. Спустя пять дней Виктор Ющенко, занимавший тогда пост президента страны, подписал Указ №836/2009 об учреждении новой даты. Праздник был введен "с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны".

28 октября в Украине отмечают семейный праздник – День бабушек и дедушек. В разных странах его отмечают в разные дни, но схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.

Ежегодно 28 октября отмечается Международный день анимации. В этот день в 1892 году в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, никем не виданное зрелище — оптический театр. Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

135 лет назад в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Статуи Свободы. Медная статуя богини Свободы была подарена Францией в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статую привезли в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода "Изери". Она была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение последующих четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд.

Сегодня исполнилось бы 85 лет выдающемуся украинскому театральному режиссеру, народному артисту Украины Роману Виктюку. Его называют классиком театральной провокации, которая, по его мнению, требует высокого артистизма, владения актерскими техниками, личностными достоинствами и любовью к людям. Все спектакли режиссера очень разные и по форме, и по заключенному в них художественному посланию.

28 октября свой 66 день рождения отмечает американский предприниматель, миллиардер, сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс. Сегодня он является одним из самых богатых людей мира. Также он известен своей общественной и благотворительной деятельностью.

В этот день:

1913 - Открыли трамвайное движение в Виннице.

1920 — Страны Антанты подписали с Королевством Румыния Бессарабский протокол, который отдавал Бессарабию Румынии.

1938 - 17 тысяч польских евреев арестованы в Третьем Рейхе и отправлены на польскую границу. Польское правительство отказалось их принять. Высланные остаются между двумя странами в лагере беженцев.

1989 — Верховная рада Украинской ССР приняла закон о государственном статусе украинского языка (Закон "О языке в УССР").

1993 - Сенат Австралии признал Голодомор в Украине актом геноцида.

2007 — представлен список "100 живущих сегодня гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph. В него вошел украинский художник Иван Марчук.

Именины: Лукьян, Семен, Ефим, Дмитрий, Афанасий, Денис, Иван.