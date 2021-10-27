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21:01 27.10.2021

США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

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США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

США выражают сожаление из-за состояния здоровья продолжающего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и активно следят за ситуацией, заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

"Мы выражаем сожаление из-за состояния здоровья Михаила Саакашвили. Когда вопрос касается здоровья человека, очень важным является наблюдение квалифицированных специалистов. Мы рады, что существует многопрофильная группа (врачей - ИФ), которая следит за состоянием его здоровья. Мы также активно следим за его состоянием", - заявила Дегнан журналистам в среду.

Между тем, Саакашвили в среду сообщил о том, что решил отказаться от любой медицинской помощи, которая направлена на облегчение процесса голодовки. О таком решении экс-президента журналистов проинформировал один из его адвокатов Дмитрий Садзаглишвили. По его словам, Саакашвили требует, чтобы ему была дана возможность воспользоваться его процессуальными правами, а также, чтобы комнате для свиданий был возвращен первоначальный вид.

Позже в среду мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в тюрьме в Рустави сообщила журналистам, что протест экс-президента связан с тем, что в Грузию не пустили его украинского адвоката Евгения Грушовца.

"Я очень удивилась, что, фактически, человеку ограничили возможность встречи со своим адвокатом. Это совершенно ненормальная история и из-за этого в ответ он отказался от помощи реанимобиля и другой медицинской помощи", - сказала она.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Саакашвили продолжает голодовку 27 день.

Теги: #сша #саакашвили #грузия
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