События

20:43 27.10.2021

В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ

2 мин читать
В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ

Европа продолжает быть единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были выявлены в европейском регионе. Эта часть света стала единственной, где отметили увеличение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей.

В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Как и на прошлой неделе, больше всего заболеваемость упала в африканском регионе (на 21%) и в западной части тихоокеанского региона (на 17%).

В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 2,9 млн новых случаев заражения COVID-19.

Общемировое количество смертей от заболевания увеличилось на 5% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Увеличения были зафиксированы в европейском регионе (на 14%) и в Юго-восточной Азии (на 13%). Больше всего смертность упала в западной части тихоокеанского региона (на 16%), в восточном средиземноморье (на 13%) и в африканском регионе (на 11%).

Всего за неделю было зафиксировано 49 тыс. смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 243 млн случаев заражения коронавирусом и более 4,9 млн смертей от последствий заражения.

Теги: #коронавирус #воз #ситуация #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:44 27.10.2021
ООН применило компьютерную графику в создании динозавра, который с трибуны организации призвал задуматься о климатических изменениях

ООН применило компьютерную графику в создании динозавра, который с трибуны организации призвал задуматься о климатических изменениях

19:02 27.10.2021
В Словении не исключают введения локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19

В Словении не исключают введения локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19

17:42 27.10.2021
Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

10:18 27.10.2021
Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

08:42 27.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,4 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,4 млн

08:17 27.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 22574 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 11593 человека, 692 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 22574 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 11593 человека, 692 умерли

06:54 27.10.2021
Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

13:59 26.10.2021
Украина оказалась не готовой к третьей волне пандемии из-за отсутствия надлежащей поддержки медицины и бизнеса – нардеп Рудык

Украина оказалась не готовой к третьей волне пандемии из-за отсутствия надлежащей поддержки медицины и бизнеса – нардеп Рудык

13:25 26.10.2021
Текущая волна эпидемии COVID-19 может продлиться до начала 2022 года – KSE

Текущая волна эпидемии COVID-19 может продлиться до начала 2022 года – KSE

11:00 26.10.2021
В "красный" уровень эпидопасности по COVID-19 войдут 13 областей – Ляшко

В "красный" уровень эпидопасности по COVID-19 войдут 13 областей – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Гордона не пустили в Грузию, где он хотел встретиться с Саакашвили

Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

США следят за ситуацией с Саакашвили - посол

Членство Судана в Афросоюзе приостановлено из-за военного переворота в стране

Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину - посольство

Нардепы предлагают отменить проверку правоприобретателей небольших участков для садоводства

Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

Полное обновление автопарка скорой медицинской помощи в Украине запланировано на 2021-2022 годы – замглавы ОП Тимошенко

Суд 3 ноября рассмотрит апелляцию Азарова на решение о его заочном аресте в деле о госизмене

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

Кабмин в 2022 году планирует направить 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в Украине

Мощные землетрясения ждут на испанском острове Пальма, где уже месяц извергается вулкан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА