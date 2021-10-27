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19:59 27.10.2021

Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

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Ермак обсудил с главой Администрации президента Азербайджана сотрудничество в энергетической сфере

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев обсудили стратегическое партнерство между странами и сотрудничество в энергетической сфере.

"Провел конструктивный разговор с главой Администрации президента Азербайджанской Республики Самиром Нуриевым. Говорили о стратегическом партнерстве между Украиной и Азербайджанской Республикой, активизации политического диалога, сотрудничестве в энергетической сфере", - написал Ермак на своей странице в Twitter.

Также Ермак подчеркнул, что во время разговора со своим азербайджанским коллегой "еще раз подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран".

"Продолжаем поддерживать рабочие контакты", - добавил он.

 

Теги: #ермак #энергетика #азербайджан
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