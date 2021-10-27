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19:31 27.10.2021

Полное обновление автопарка скорой медицинской помощи в Украине запланировано на 2021-2022 годы – замглавы ОП Тимошенко

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Полное обновление автопарка скорой медицинской помощи в Украине запланировано на 2021-2022 годы – замглавы ОП Тимошенко

Полное обновление автомобильного парка скорой медицинской помощи в Украине будет осуществляться в течение 2021-2022 годов, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Экстренная медицинская помощь в некоторых регионах не справляется. Именно поэтому в этом году, как и в прошлом году, мы закупаем скорые помощи для обновления транспортного состава", - цитирует Тимошенко пресс-служба главы государства в среду.

Он также отметил, что во многих областях уже полностью обновили автопарк экстренной медицинской помощи.

Теги: #транспорт #медицина #обновление
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