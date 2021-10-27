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19:18 27.10.2021

Суд 3 ноября рассмотрит апелляцию Азарова на решение о его заочном аресте в деле о госизмене

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Суд 3 ноября рассмотрит апелляцию Азарова на решение о его заочном аресте в деле о госизмене

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного разбирательства апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины, подозреваемого в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 3 ноября 2021 года (15:35)", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Согласно требованиям УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик В.В. Мельник, судьи Т.В. Фрич, Ю.М. Слива.

Как следует из информации суда, речь идет о Николае Азарове.

Как сообщалось, 20 октября Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции и закона Украины "О международных договорах Украины" подписал распоряжение об одобрении т.н. "Харьковских соглашений" в пользу РФ, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Мера пресечения экс-премьеру избрана в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена по предварительному сговору группой лиц).

В ГБР отмечают, что Азаров, полностью понимая последствия подписания этого соглашения Украиной, сознательно обеспечил визирование и согласование его проекта уполномоченными должностными лицами и таким образом "способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации".

В ведомстве также подчеркнули, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности, и напомнили, что в январе ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены Януковичу (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

 

Теги: #апелляция #суд #азаров
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