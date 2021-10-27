Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

Харьковские правоохранители сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, 16-летнему юноше, который устроил дорожно-транспортное происшествие в Харькове, в результате которого погиб человек.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в среду, ДТП произошло вечером во вторник в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове.

"26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Инфинити", который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ОГП уточняют, что 16-летний водитель получил сообщение о подозрении по ч.2. ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Как сообщалось, вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и ул.Одесской 16-летней водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный свет, врезался в Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti (двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан.