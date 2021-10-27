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18:18 27.10.2021

Кабмин в 2022 году планирует направить 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в Украине

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Кабмин в 2022 году планирует направить 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в Украине

Кабинет министров Украины в 2022 году планирует направить 1 млрд грн из бюджета на финансирование программы по улучшению качества питьевой воды в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В проекте бюджета на 2022 год планируется направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины". Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах обладают изношенным состоянием, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо менять, чтобы обеспечить жителей общин качественной питьевой водой в достаточном количестве", - цитирует пресс-служба Кабмина слова Шмыгаль, сказанные им во время поездки в Донецкую область в среду.

В ходе визита Шмыгаль ознакомился с ходом ведения капитального ремонта второго Донецкого водопровода в Славянском районе, который должен быть окончен в апреле 2022 года.

"Это (капитальный ремонт водопровода – ИФ) улучшит качество услуг централизованного питьевого водоснабжения населению городов Краматорск, Дружковка, Константиновка и других населенных пунктов Славянского и Константиновского районов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что из Государственного фонда регионального развития на ремонт участка водопровода было выделено 102,2 млн. грн. в 2020 году и 71,8 млн. грн — в 2021-м.

Кроме того, из областного бюджета на этот проект было направлено 11,3 млн. грн. в 2020 году и 7,9 млн. грн.

Теги: #качество #питьевая_вода #кабмин
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