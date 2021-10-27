События

17:42 27.10.2021

Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

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Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

В результате обстрела украинских позиций с начала среды на Донбассе погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"За текущие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении в Facebook.

В частности, возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы, а в районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – сказано в сообщении.

На вражеские вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Теги: #оос #ситуация
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