Стефанчук подписал закон об энергоэффективности

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон №4507 "Об энергетической эффективности", который народные депутаты приняли 21 октября.

Как сообщил сам Стефанчук в Фейсбуке в четверг, реализация положений указанного закона будет способствовать созданию условий для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Украине и улучшения уровня жизни населения в результате сокращения расходов на оплату энергетических ресурсов.

"Также (реализация положений закона – ИФ) будет способствовать повышению энергетической независимости и энергетической безопасности государства. Ожидается положительное влияние и на рынок труда. Закон создает условия для развития рынка энергоэффективных мероприятий и проектов, что приведет к увеличению показателя занятости в этой сфере общественных отношений", - написал Стефанчук.

Он отметил, что выгодами от этого закона для государства будут возможность мониторинга уровня потребления энергии, оценки эффективности государственных политик и, при необходимости, введения дополнительных мер по достижению планов по эффективному потреблению энергии в Украине.

Как сообщалось, 21 октября Верховная Рада приняла закон об энергетической эффективности - законопроект №4507 поддержали 282 народных депутата.

Авторами соответствующей законодательной инициативы выступили депутаты фракции "Слуга народа", в частности Сергей Нагорняк, Андрей Жупанин и глава энергокомитета Андрей Герус, а также депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар, депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум и Вадим Ивченко, от фракции "Голос" – Леся Василенко и Инна Совсун.

Как сообщал ранее Нагорняк, документ содержит предпосылки к созданию около 1 млн рабочих мест в Украине, а также возможности для роста ВВП.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан, в частности, во исполнение договора об основании Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроектом, в частности, предлагается устанавливать целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии, который должен составлять не менее 0,7% от совокупного годового объема поставок энергии потребителям энергопоставляющими организациями, усредненного за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Кроме того, предусматривается установление требований к экодизайну энергопотребляющих продуктов и услуг, а также требования к уровню энергоэффективности к закупкам и аренде зданий госорганами власти и органами местного самоуправления.

Согласно законопроекту, посредством господдержки вводятся меры стимулирования установки интеллектуальных систем учета энергии, в том числе бытовыми потребителями.

Его положениями предусмотрено урегулирование деятельности по энергоаудиту, включающее порядок и особенности квалификации энергоаудиторов, процедуры осуществления энергоаудита.

Авторы законопроекта также предлагают популяризировать инструменты энергоэффективности среди населения и стимулировать развитие энергосервиса, законодательно урегулировав эти вопросы.