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17:07 27.10.2021

Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

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Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

Украинцы теперь могут сгенерировать сертификаты о получении одной дозы прививки от коронавируса через портал "Дія", не имея биометрического паспорта, также появилась возможность сохранить указанный сертификат на телефон или же распечатать его, сообщает официальный телеграмм-канал "Дії" в среду.

"Сертификаты с 1 дозой вакцины можно получить без биометрических документов — вам нужна только электронная подпись (КЭП). Такой СOVID-сертификат можно распечатать или сохранить на телефон", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для получения указанного сертификата необходимо авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи, выбрать соответствующую услугу в перечне и подписать согласие об обработке персональных данных с помощью цифровой подписи.

Теги: #covid_19 #сертификат #дия
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