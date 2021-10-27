События

17:07 27.10.2021

В Швеции предложат третью дозу прививки от COVID пожилым людям и медикам

1 мин читать
В Швеции предложат третью дозу прививки от COVID пожилым людям и медикам

Власти Швеции будет предлагать третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19 людям старше 65 лет и сотрудникам медицинских учреждений и домов престарелых, сообщает агентство Associated Press.

Министр социальной защиты Швеции Лена Халленгрен заявила, что около 1,5 млн шведов среди указанных категорий граждан могут получить прививку. Третий укол будут делать спустя полгода после второй дозы. В перспективе третью дозу вакцины смогут получить все подданные Швеции старше 16 лет.

Агентство отмечает, что в соседней Дании также третий укол уже предложили пожилым людям старше 65 лет, сотрудникам домов престарелых и медикам, и с аналогичными рекомендациями для тех же категорий граждан выступают и власти Норвегии.

В Швеции за время пандемии коронавируса выявили свыше 1,1 млн заражений, скончались 14,9 тыс. человек. В Норвегии выявили 203 тыс. зараженных, скончались 900 человек. В Дании зарегистрировали 380 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2,7 тыс. человек скончались.

Теги: #швеция #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 27.10.2021
Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

06:54 27.10.2021
Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Группа экспертов FDA рекомендовала применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

06:50 27.10.2021
Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября

Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября

22:41 26.10.2021
Пункт вакцинации на центральном ж/д вокзале Киева перенесли в синий зал – АО "Укрзализныця"

Пункт вакцинации на центральном ж/д вокзале Киева перенесли в синий зал – АО "Укрзализныця"

16:56 25.10.2021
Пункт вакцинации от СOVID-19 возобновил работу в аэропорту "Борисполь"

Пункт вакцинации от СOVID-19 возобновил работу в аэропорту "Борисполь"

16:36 25.10.2021
Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

15:27 25.10.2021
Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Центральном автовокзале Киева

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на Центральном автовокзале Киева

13:09 25.10.2021
Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

Лидер "Голоса" увязывает низкий уровень вакцинации в Украине с недоверием граждан к власти

12:02 25.10.2021
Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

Более 500 тыс. прививок от COVID-19 сделали в сети ТЦ "Эпицентр"

19:58 22.10.2021
В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

В США "бустерную дозу" вакцины от COVID-19 получают чаще, чем первый компонент препарата - данные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Гордона не пустили в Грузию, где он хотел встретиться с Саакашвили

Денисова: Надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили

"Укрзализныця" сообщила о существенных задержках поездов из-за схода с рельс грузовых вагонов в Житомирской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области построят спортобъекты и реконструируют больницы – замглавы ОП Тимошенко

Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

Предложения Минюста по усовершенствованию адвокатуры противоречат положениям Стратегии Президента по развитию правосудия – Изовитова

Стартовал ремонт дорог в Сватовском и Старобельском районах Луганской обл., запланированный на 2022 год

Около 600 тыс. домов в США остались без электричества из-за шторма

Саакашвили полностью отказался от медицинской помощи – Денисова

Точку на конституционном кризисе можно будет поставить после внесения изменений в Основной закон – глава Минюста

Глава НАПК призвал президента определить как неотложный законопроект о конституционной процедуре

Суд приостановил рассмотрение кассации ПриватБанка на решения о прекращении кредитных обязательств НЗФ до рассмотрения аналогичного дела Большой палатой

СБУ разоблачила присвоение 20 млн грн на модернизации Днестровской ГАЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА