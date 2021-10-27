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17:04 27.10.2021

Стартовал ремонт дорог в Сватовском и Старобельском районах Луганской обл., запланированный на 2022 год

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Дорожники в Сватовском и Старобельском районах Луганской области начали работы на автодорогах, основные работы по которым запланированы на 2022 год по президентской программе "Большое строительство".

Как сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook в среду, речь идет о дороге государственного значения Т-13-07, которая пролегает по территории этих районов.

"Она соединяет населенные пункты Сватово, Демьяновка, Белокуракино, Осиново, Новопсков, Лесная Поляна, Марковка, Морозовка, Меловое. В общей сложности будет отремонтировано более 150 км по этому направлению", - заявил глава областной государственной администрации.

Как сообщалось, в рамках президентской программы "Большое строительство" в Украине в 2021 году планируется отремонтировать и построить в общей сложности 6,5 тыс. км дорог.

 

Теги: #большое_строительство #луганская_область
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