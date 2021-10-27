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16:58 27.10.2021

Около 600 тыс. домов в США остались без электричества из-за шторма

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Около 600 тыс. домов в США остались без электричества из-за шторма

На северо-востоке США около 600 тыс. домов остались без электричества в результате шторма, сообщают в среду западные СМИ.

Сильнее всего из-за шторма пострадал штат Массачусетс, где без электричества осталось 466 тыс. домов. В штате Род Айленд без электричества остались 91 тыс. домов. Около 14 городов региона остались полностью без электричества.

"Путешествия не рекомендуются", - сообщили в бостонском офисе Национальной метеорологической службы США. Также метеорологи предупредили о том, что в регионе возможны порывы ураганного ветра и падение деревьев.

В разгар шторма порывы ветра достигали 44 м/с.

По информации метеорологов, погодная ситуация должна будет улучшиться к концу дня.

Теги: #сша #обесточивание #шторм
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